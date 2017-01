C'est au tour du groupe D de se lancer dans la CAN-2017 mardi, avec le grand retour de l'Egypte, nation la plus titrée de l'histoire de la compétition mais absente lors des trois dernières éditions, et les premiers pas du finaliste 2015, le Ghana.

Ghana-Ouganda et Mali-Egypte: à tort ou à raison, cette poule qui joue à Port-Gentil - la capitale pétrolière du Gabon - passe pour la moins relevée du tournoi. Elle compte pourtant deux puissances historiques du foot africain. Mais à quel niveau vont évoluer les Egyptiens et les Ghanéens cette année?



Les Pharaons ont remporté sept Coupes d'Afrique des nations, un record, dont trois d'affilée en 2006, 2008 et 2010. Le gardien Essam El-Hadary, vétéran de 44 ans, était déjà là lors de ces trois campagnes victorieuses, même dès le titre de 1998, et il est toujours dans l'effectif.

Mais il a dû patienter sept ans pour retrouver la CAN, puisque l'Egypte avait manqué la qualification lors des trois dernières éditions... Cette fois, les Pharaons sont au rendez-vous et ils commencent par un match contre le Mali, une équipe qui "est en train de se restructurer" et "manque de maturité", de l'avis même de son sélectionneur, le Français Alain Giresse.

Le Ghana reste quant à lui sur une finale perdue à l'issue d'une séance de tirs au but épique contre la Côte d'Ivoire en 2015 (0-0, 9-8 aux t.a.b). Au total, les Ghanéens ont remporté quatre CAN en 1963, 1965, 1978 et 1982.

Surtout, les "Blacks Stars" ont été la puissance montante du foot africain des années 2010, avec ce fameux quart de finale perdu aux tirs au but contre l'Uruguay, lors du Mondial en Afrique du Sud.

Certes, 54es au classement Fifa, ils ont un peu perdu de leur suprbe ces derniers mois et leur vedette et capitaine Asamoah Gyan ne joue qu'à Al-Ahly, une modeste équipe des Emirats arabes unis.Mais les Ghanéens, avec Baba Rahman derrière et Andre Ayew devant, restent une valeur sûre de la CAN. Depuis 2008, ils sont allés à chaque fois jusqu'au dernier carré, au moins. Cette année, ils démarrent en affrontant l'Ouganda, de retour dans la compétition après 39 ans d'absence.



Le dernier match des Ougandais dans une CAN remonte en effet à l'édition 1978. C'était une finale, perdue... contre le Ghana.

Programme de la 1re journée du groupe D (heures françaises), à Port-Gentil:



Ghana/Ouganda (17h00)

Mali/Égypte (20h00)



