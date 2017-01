L'Ukraine a déposé une plainte devant la Cour internationale de Justice (CIJ), accusant la Russie d'avoir "soutenu le terrorisme" dans l'est du pays, et réclamé des dédommagements pour le crash du vol MH17 et des bombardements contre des civils, a indiqué la CIJ mardi.

"L'Ukraine prie respectueusement la Cour de dire et juger que la Fédération de Russie a engagé sa responsabilité internationale (...) en soutenant le terrorisme et en n'en empêchant pas le financement (...) des actes de terrorisme commis par ses alliés en Ukraine", a indiqué la CIJ dans un communiqué.



