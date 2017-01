L'Espagnol Rafael Nadal, 9e mondial, a effacé le douloureux souvenir de son élimination au premier tour l'an passé en battant l'Allemand Florian Mayer (49e mondial) en trois sets 6-3, 6-4, 6-4, mardi à Melbourne (Australie).

"Je suis content de pouvoir faire une interview avec toi, car l'an passé ça n'avait pas été possible", a plaisanté le Majorquin au micro de l'ancien champion Jim Courier, qui fait le speaker sur la Rod Laver Arena.En 2016, Nadal avait perdu d'entrée contre son compatriote Fernando Verdasco. C'était seulement la deuxième fois de sa carrière qu'il s'inclinait au premier tour dans un tournoi du Grand Chelem.Après une saison sur terre battue prometteuse, il avait été empoisonné par une blessure au poignet qui l'avait contraint à l'abandon pendant Roland-Garros. Il avait arrêté sa saison début octobre pour pouvoir se soigner."C'est du passé, je suis en forme et content d'être de retour sur le circuit", a dit Nadal.Le vainqueur de l'édition 2009 et double finaliste (2012 et 2014) a fait un match sérieux contre le vétéran Mayer, 49e mondial âgé de 33 ans."C'est un bon premier tour. Florian est difficile à jouer, il n'a pas un jeu classique, il monte au filet, il varie beaucoup", a dit Nadal, qui a intégré son ami Carlos Moya dans son équipe d'entraînement.L'ex-N.1 mondial a été efficace en coup droit (25 gagnants), sa meilleure arme mais aussi son grand problème de ces dernières années, et au service (6 aces, 70% de premières balles). Il n'a eu aucune balle de break à défendre.Au prochain tour, Nadal affrontera un autre ancien, le Chypriote Marcos Baghdatis (36e), 31 ans, finaliste il y a 10 ans à Melbourne.