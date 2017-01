Cinq joueurs absents en novembre, dont deux bizuths et trois revenants, parmi lesquels Yann David, plus de sept ans après sa dernière cape: le sélectionneur du XV de France Guy Novès a régénéré son groupe mercredi en vue de l'ouverture du Tournoi des six nations, le 4 février en Angleterre.

Quelques nouvelles têtes étaient attendues, mais sans doute pas autant. Novès a réservé quelques surprises dans le groupe de 32 joueurs réuni à partir de dimanche soir à Marcoussis (Essonne) pour entamer le Tournoi-2017 par un "Crunch" brûlant à Twickenham.En premier lieu la convocation du centre Yann David, qu'il a entraîné au Stade Toulousain. Alors que Mathieu Bastareaud, jamais convoqué par Novès mais impressionnant ces dernières semaines, ou encore Alexandre Dumoulin étaient annoncés comme possible remplaçants de Maxime Mermoz, en manque de temps de jeu à Toulon, David est sorti du chapeau. Et ceci plus de sept ans après sa la dernière de ses quatre sélections, en novembre 2009!Joueur puissant âgé de 28 ans, David, en forme depuis le début de saison après avoir été régulièrement blessé ces dernières années, accompagnera au centre de l'attaque française l'indéboulonnable paire clermontoise Fofana-Lamerat, et Gaël Fickou.- Lakafia et Palis, nouvelle chance -L'autre surprise du chef s'appelle Fabien Sanconnie. Agé de 21 ans, le Briviste est l'un des grands espoirs au poste de numéro 8 du rugby français et figurait d'ailleurs sur la "Liste développement" des joueurs prometteurs dévoilée en juillet dernier.La blessure à une cheville de Charles Ollivon lui offre l'opportunité de découvrir pour la première fois de sa carrière les Bleus, comme Mohamed Boughanmi.Agé de 25 ans, le pilier droit de La Rochelle au gabarit impressionnant (1,84 m pour 126 kg) a été choisi plutôt que Clément Ric, présent en novembre mais devenu depuis troisième choix à Clermont, pour caler le côté de droit de la mêlée avec Uini Atonio et Rabah Slimani. A gauche, Eddy Ben Arous fait son retour après avoir déclaré forfait avant le premier test d'automne.Outre David, Sanconnie et Boughanmi, deux autres absents de novembre ont été convoqués, le troisième ligne du Stade Français Raphaël Lakafia (28 ans, 4 sél.) et l'arrière de Castres Geoffrey Palis (25 ans, 0 sél.)Tous deux étaient présents lors de la tournée de juin 2016 en Argentine mais n'avaient pu montrer leur potentiel: Lakafia s'était blessé en première période lors du premier test, que n'avait finalement pu disputer Palis, titularisé avant de renoncer sur blessure le jour du match.Lakafia a été sélectionné plutôt que Wenceslas Lauret ou encore Kélian Galletier, tandis que Palis a été préféré à Maxime Médard et Brice Dulin, qui en novembre avait successivement épaulé Scott Spedding à l'arrière.- Hiérachie inchangée à la charnière -Guy Novès a néanmoins également accordé une sorte de "prime aux sortants". Ainsi l'ouvreur Jules Plisson, évincé en novembre, n'est parvenu à bousculer à l'ouverture la hiérarchie formée après la blessure de François Trinh-Duc, toujours convalescent: Camille Lopez et Jean-Marc Doussain ont été reconduits.Ils seront de nouveau accompagnés par Baptiste Serin et Maxime Machenaud, Sébastien Bézy et Morgan Parra restant chez eux.Même chose pour la place de troisième talonneur, pour laquelle a été retenu Clément Maynadier (28 ans, 2 sél.), présent en Argentine en juin puis de nouveau appelé en renfort en novembre après la blessure de Rémi Bonfils. Le jeune Christopher Tolofua, apparu en net progrès avec Toulouse ces dernières semaines et dont la dernière des quatre sélections remonte à juin 2009, devra patienter.En deuxième ligne, Arthur Iturria (21 ans, 0 sél.) a lui gardé une longueur d'avance sur son coéquipier à Clermont Paul Jedrasiak, qu'il avait suppléé sur blessure en novembre sans pour autant jouer.Primauté également accordée sur une aile à Djibril Camara, toujours devant l'ailier de poche de La Rochelle Gabriel Lacroix (22 ans), étincelant ces derniers mois. Lui aussi devra patienter avant de connaître sa première convocation.Le groupe de 32 joueurs retenus pour la préparation du Tournoi des six nations 2017:Avants (18): Uini Atonio (La Rochelle), Cyril Baille (Toulouse), Mohamed Boughanmi (La Rochelle), Eddy Ben Arous (Racing 92), Camille Chat (Racing 92), Guilhem Guirado (Toulon/cap), Clément Maynadier (Bordeaux-Bègles), Rabah Slimani (Stade Français), Arthur Iturria (Clermont), Yoann Maestri (Toulouse), Julien Le Devedec (Brive), Sébastien Vahaamahina (Clermont), Louis Picamoles (Northampton/ENG), Kévin Gourdon (La Rochelle), Damien Chouly (Clermont), Loann Goujon (Bordeaux-Bègles), Raphaël Lakafia (Stade Français), Fabien Sanconnie (Brive)Arrières (14): Maxime Machenaud (Racing 92), Baptiste Serin (Bordeaux-Bègles), Jean-Marc Doussain (Toulouse), Camille Lopez (Clermont), Yann David (Toulouse), Wesley Fofana (Clermont), Rémi Lamerat (Clermont), Gaël Fickou (Toulouse), Yoann Huget (Toulouse), Djibril Camara (Stade Français), Noa Nakaitaci (Clermont), Virimi Vakatawa (FFR), Geoffrey Palis (Castres), Scott Spedding (Clermont)