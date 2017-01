Nice a perdu sa place de leader de Ligue 1 et doit vite rebondir à Bastia vendredi (20h45) malgré une kyrielle de blessés, lors d'une 21e journée marquée par le déplacement de Marseille à Lyon dimanche soir (21h00), avec peut-être des nouvelles recrues sur la pelouse.

Nice a perdu sa place de leader de Ligue 1 et doit vite rebondir à Bastia vendredi (20h45) malgré une kyrielle de blessés, lors d'une 21e journée marquée par le déplacement de Marseille à Lyon dimanche soir (21h00), avec peut-être des nouvelles recrues sur la pelouse.

"C'est comme ça. Ca ne sert à rien de se plaindre", a tranché l'entraîneur niçois Lucien Favre, alors que la liste des absents s'allonge chez les Aiglons. Mais "une telle série de blessures comme celle qui nous affecte est assez rare. Il faudra en analyser les raisons", a souligné le technicien suisse après le match nul à domicile contre Metz, la lanterne rouge du championnat dimanche (0-0).Seule petite satisfaction, l'attaquant italien Mario Balotelli est de retour: il a purgé ses deux matches de suspension. Pour le reste l'infirmerie est bien remplie. Younès Belhanda est toujours immobilisé par sa fracture à un orteil. Le capitaine Paul Baysse est aux arrêts, touché à un genou et à une cheville après un choc avec son partenaire Dante. Le latéral droit Ricardo Pereira est indisponible six semaines à cause d'une entorse au genou gauche.Manqueront également à l'appel Valentin Eysseric (entorse genou) en reprise, tout comme le gardien Yoan Cardinale (ischios), Jean-Michaël Seri (CAN), Maxime Le Marchand (adducteur) et Olivier Boscagli (lésion musculaire).Bref, la situation est très délicate pour les Niçois. Tout ça alors qu'ils sont sous la pression de Monaco, en tête à la différence de buts et qui reçoit le relégable Lorient dimanche, tandis que le PSG est en embuscade, à trois longueurs, et se déplace à Nantes samedi.A Bastia, les Aiglons devront aussi faire sans leurs supporters, interdits de déplacement "à cause d'importants risques de troubles à l'ordre public", a expliqué le ministère de l'Intérieur.Dans les autres affiches de cette journée, on peut citer le derby breton entre Guingamp et Rennes, mais surtout le choc entre Lyon et Marseille, qui prend un relief tout particulier au moment où le mercato hivernal s'anime.L'OM de Frank McCourt vient de faire signer sa première recrue, Morgan Sanson, 22 ans, recruté pour 12 millions d'euros à Montpellier. Le jeune milieu de terrain ne sait pas encore s'il va jouer mais pourrait remplacer William Vainqueur, suspendu pour ce match.Quant à l'Olympique lyonnais, ses dirigeants s'activent en coulisses pour officialiser l'arrivée de l'international néerlandais Memphis Depay, en provenance de Manchester United.Vendredi(20h45) Bastia - NiceSamedi(17h00) Nantes - Paris SG(20h00) Bordeaux - ToulouseCaen - NancyDijon - LilleGuingamp - RennesMetz - MontpellierDimanche(15h00) Monaco - Lorient(17h00) Saint-Etienne - Angers(21h00) Lyon - Marseille