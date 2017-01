Les présidents mauritanien et guinéen ont obtenu vendredi à Banjul l'accord de principe de Yahya Jammeh pour quitter la Gambie, mais les discussions se poursuivaient sur les conditions de son départ, a appris l'AFP de sources mauritaniennes et guinéenne proches du dossier.

"Apparemment, les choses sont quasiment réglées. Jammeh a accepté de quitter le pouvoir. Les tractations tournent autour d'un point de chute pour son exil et des conditions qui doivent accompagner cet exil", a indiqué une des sources mauritaniennes.Le président guinéen Alpha Condé passait la nuit à Banjul, a souligné de son côté la source guinéenne."Il faut trouver un pays suffisamment loin de la Gambie pour empêcher Yahya Jammeh d'interférer dans le processus démocratique en cours dans son pays", a expliqué cette source."Mais il faut être prudent jusqu'à demain" samedi, a-t-on souligné.Selon une source diplomatique au fait des discussions, l'accord final sera conclu non pas entre MM. Jammeh, Condé et leur homologue mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, mais entre le nouveau président gambien Adama Barrow, actuellement accueilli au Sénégal voisin, et son prédécesseur."Ce sera une déclaration commune entre Barrow et Jammeh", a indiqué cette source, soulignant que les troupes ouest-africaines mobilisées pour forcer Yahya Jammeh à quitter le pouvoir resteraient sur place jusqu'à son départ.