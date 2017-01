Le Paris SG a confirmé son net regain de forme en s'imposant sans sourciller à Nantes (2-0) grâce à un doublé de l'inévitable Edinson Cavani, samedi à La Beaujoire, et se repositionne provisoirement à un point de la tête de la Ligue 1.

A la conclusion d'une magnifique action collective, puis sur un coup franc direct, Edinson Cavani a inscrit ses 19 et 20e buts de la saison en championnat, battant ainsi le record de réalisations en Ligue 1 qu'il avait établi la saison précédente (19 réalisations en championnat).Il permet ainsi au PSG d'enchaîner un cinquième succès consécutif, sans aucun but encaissé, face à Lorient le 21 décembre (5-0), Bastia le 7 janvier (7-0), Metz le 11 janvier (2-0), Rennes (1-0) le 14 janvier puis Nantes (2-0). Des cinq, les Nantais ont livré l'opposition la plus relevée, mais n'ont rien pu faire face à l'efficacité parisienne.Grâce à ce deuxième succès consécutif à l'extérieur, les Parisiens se repositionnent à une petite longueur de Nice, tenu en échec à Bastia vendredi (1-1), en attendant le match entre Monaco et Lorient dimanche (15h00).Seul bémol pour les Parisiens, la sortie prématurée sur blessure de la recrue allemande Julian Draxler, visiblement touché au mollet, après 70 minutes de jeu. Selon les premières informations collectées par le diffuseur Canal+ Sport, il s'agit d'un hématome et non d'un problème musculaire.Résultats de la 21e journée de la Ligue 1:vendrediBastia - Nice 1 - 1samediNantes - Paris SG 0 - 2(20h00) Metz - MontpellierGuingamp - RennesDijon - LilleBordeaux - Toulousedimanche(15h00) Monaco - Lorient(17h00) Saint-Etienne - Angers(21h00) Lyon - Marseille. reportéCaen - Nancy