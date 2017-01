Les secouristes tentaient dimanche d'extraire des survivants d'un train qui a déraillé dans le sud de l'Inde, tuant au moins 27 passagers, dernière catastrophe ferroviaire en date dans ce pays connu pour les problèmes de sécurité de son réseau.

Huit des 21 voitures ainsi que la locomotive du train express Jagdalpur-Bhubaneswar ont déraillé samedi à 23h00 (17h30 GMT) près de la gare de Kuneru, dans le district reculé de Vizianagram, dans l'Etat de l'Andhra Pradesh.

"Nous pouvons confirmer que le bilan a augmenté à 27 morts et 50 personnes ont été blessées" et hospitalisées dans deux établissements proches, a déclaré à l'AFP J. P. Mishra, porte-parole des Chemins de fer de la côte Est. "Le bilan pourrait s'aggraver. Les efforts des secours se poursuivent".

Cet accident survient deux mois après un déraillement qui avait fait près de 150 morts dans le nord du pays.



D'après Anil Saxena, porte-parole des chemins de fers nationaux, les autorités comme les secouristes ont travaillé durant toute la nuit pour tenter de localiser les survivants.

Des images de la télévision montraient des wagons couchés sur le côté et des secouristes en gilets orange en train de d'essayer d'extraire les passagers par les fenêtres du train.

M. Mishra n'a pas pu expliquer le déraillement, ajoutant qu'une enquête avait été ouverte et qu'aucune cause n'était exclue, y compris un acte de sabotage.

Environ 600 passagers se trouvaient à bord des wagons qui ont déraillé, a-t-il ajouté sur la télévision NDTV. Une dizaine de bus ont été déployés pour évacuer les passagers indemnes.

Le 20 novembre, 146 personnes avaient été tuées dans le nord de l'Inde dans l'accident d'un train dont les wagons avaient déraillé.

Vendredi, dix voitures d'un train express avaient aussi déraillé dans l'Etat du Rajasthan (ouest), faisant de nombreux blessés légers.



Le réseau ferroviaire indien, l'un des plus importants au monde, présente de fortes lacunes en matière de sécurité mais demeure le principal moyen de transport permettant de couvrir de grandes distances dans ce vaste pays.

Selon un rapport gouvernemental de 2012, près de 15.000 personnes meurent chaque année dans des accidents ferroviaires, un lourd bilan qualifié de "massacre" par les auteurs de l'enquête.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a promis d'investir 137 milliards de dollars sur cinq ans dans la modernisation et la sécurisation des chemins de fer.



Par Hla Hla HTAY et Caroline HENSHAW - © 2017 AFP