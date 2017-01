L'ex-président gambien Yahya Jammeh, qui a accepté de céder le pouvoir à son successeur Adama Barrow après six semaines de crise politique, a quitté Banjul samedi soir à bord d'un avion privé, a constaté l'AFP.

L'ex-président gambien Yahya Jammeh, qui a accepté de céder le pouvoir à son successeur Adama Barrow après six semaines de crise politique, a quitté Banjul samedi soir à bord d'un avion privé, a constaté l'AFP.

L'appareil, un Falcon, a décollé peu avant 21H20 locales (et GMT) avec à bord M. Jammeh, 51 ans dont plus de 22 à la tête de la Gambie, et le président guinéen Alpha Condé qui, selon des sources officielles guinéennes, devait l'acueillir au moins temporairement à Conakry.