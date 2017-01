Les forces irakiennes ont repris dimanche le contrôle de deux des dernières poches de résistance du groupe Etat islamique (EI) dans la partie orientale de Mossoul, ville du nord de l'Irak coupée en deux par le fleuve Tigre.

Les forces de sécurité se sont emparées des quartiers de "Al-Milayin et Al-Binaa al-Jahiz et ont hissé le drapeau irakien au sommet des bâtiments", a annoncé l'armée dans un communiqué.

Mercredi, les forces irakiennes avaient annoncé avoir repris le contrôle des secteurs importants de l'est de Mossoul, précisant qu'il ne restait plus que quelques poches de résistance.



Dimanche, les forces fédérales ont également indiqué avoir reconquis la route reliant Mossoul à Dohouk, capitale de la province du même nom située dans la région autonome du Kurdistan.

Ces dernières avancées scellent le contrôle des forces irakiennes sur la rive est de Mossoul, seul le quartier de Rashidiyah, dans le nord de la ville, restant aux mains des jihadistes.

Des hauts responsables militaires irakiens et leurs alliés internationaux doivent décider dans les prochains jours de la stratégie à adopter pour conquérir la rive ouest de la ville, toujours sous le contrôle du groupe ultraradical sunnite.



Des dizaines de milliers de combattants des forces irakiennes et kurdes, appuyés par l'aviation de la coalition internationale dirigée par Washington, participent à la bataille de Mossoul, lancée le 17 octobre pour reprendre le dernier grand bastion irakien de l'EI.



Par Louis GENOT - © 2017 AFP