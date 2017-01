L'Algérie doit absolument s'imposer, lundi (19h00 GMT) face au Sénégal déjà qualifié, et espérer dans le même temps un concours de circonstances favorables dans l'autre match du groupe B, Tunisie-Zimbabwe, pour éviter l'élimination dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des nations 2017.

La victoire seule face à des Sénégalais qui ont remporté leurs deux premiers matches ne suffira en effet pas pour les Algériens, tenus en échec par le Zimbabwe lors de la première journée (2-2) puis défaits par la Tunisie (2-1).Après deux matches, ils ne comptent qu'un point, soit deux de moins que les Tunisiens. Pour se qualifier en quarts de finale, les Algériens doivent donc s'imposer contre un Sénégal déjà qualifié, tout en espérant une défaite de la Tunisie face au Zimbawe.Si les Algériens s'imposent contre le Sénégal et que la Tunisie fait match nul lundi, c'est encore cette dernière qui se qualifierait à la faveur de la différence particulière, qui prévaut en cas d'égalité de points.En revanche une victoire du Zimbabwe, équipe a priori la plus faible de ce groupe très relevé, serait favorable aux Fennecs... A condition qu'elle ne soit pas trop large.L'Algérie jouit pour le moment d'une meilleure différence de buts générale que le Zimbabwe, un rapport de force qui pourrait toutefois s'inverser si l'Algérie bat le Sénégal 1-0 par exemple, et que le Zimbabwe gagne par exemple 3-0 ou 4-1 dans le même temps.Lundi à Franceville19h00 GMT: Sénégal ? AlgérieLundi à Libreville19h00 GMT: Zimbabwe ? Tunisie