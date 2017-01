Le président des Etats-Unis Donald Trump a affirmé dimanche qu'il allait commencer à renégocier l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna) avec les dirigeants du Canada et du Mexique qu'il doit rencontrer prochainement.

"Nous allons rencontrer le Premier ministre du Canada (Justin Trudeau) et le président du Mexique (Enrique Peña Nieto) et nous allons commencer des négociations liées à l'Aléna", a-t-il déclaré lors d'une cérémonie dans les salons de la Maison Blanche.L'Aléna, entré en vigueur en janvier 1994, associe les Etats-Unis, le Canada et le Mexique dans une vaste zone de libre-échange. Il fait partie des cibles privilégiées de Donald Trump qui l'accuse d'avoir encouragé l'exode d'emplois manufacturiers américains vers le Mexique.La nouvelle administration républicaine a d'ores et déjà averti que si ses partenaires refusaient une négociation "qui apporte aux travailleurs américains un accord équitable", les Etats-Unis quitteraient l'Aléna.Selon les statuts de l'accord, l'une des parties peut notifier aux autres son intention de le quitter, ouvrant alors une période de 180 jours pour entamer de nouvelles négociations. Si aucun nouvel accord n'est conclu, l'ancien est alors dissous.La rencontre avec M. Peña Nieto à la Maison Blanche a été fixée au 31 janvier. Aucune date n'a été annoncée à ce jour pour la rencontre avec M. Trudeau.Louant le président mexicain - "il a vraiment été extraordinaire" - M. Trump a fait part de son espoir d'arriver à "des très bons résultats" avec ce pays frontalier des Etats-Unis sur les questions d'immigration et de sécurité.Durant sa campagne, le magnat de l'immobilier s'est engagé à construire un mur à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, financé, a-t-il assuré, par Mexico.