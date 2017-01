Un bébé de deux mois a été grièvement blessé à la tête après avoir été mordu par un chien de type American Staffordshire Terrier, au domicile familial à Elbeuf (Seine-Maritime), a-t-on appris mardi de source policière.

Le drame est survenu à la mi-journée alors que la petite fille se trouvait dans son siège "cosy". Pour une raison encore indéterminée, l'animal, qui appartient à la grand-mère, s'est jeté sur le nourrisson et l'a mordu au niveau du crâne.La petite victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et le médecin du SAMU, qui lui ont prodigué sur place les premiers soins d'urgence. Puis elle a été transportée aux urgences pédiatriques du CHU de Rouen dans un état critique. mais son pronostic vital ne serait plus engagé, selon la chaîne de télévision France 3 Normandie.Le chien, proche du pitbull, chien d'attaque de catégorie 1, soit la catégorie la plus dangereuse, a été capturé. Selon France 3 Normandie, il a été euthanasié.La semaine dernière, un bébé de 14 mois a été tué à Saint-Aubin (Aisne), près de Soissons, par un Rottweiler de la famille, une autre race de chien dangereux, dit de garde ou de défense, de catégorie 2.Vingt-sept personnes, dont quinze enfants, ont été tués par des chiens depuis 2000 en France.