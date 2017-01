La Coupe de la Ligue tient son affiche de rêve! Pénible vainqueur mercredi de Nancy (1-0), Monaco retrouvera en finale le Paris Saint-Germain, triple tenant du titre, dans un duel de luxe qui redore le blason d'une Coupe parfois moquée par les supporters.

Au vu du pedigree des équipes du dernier carré, Décines-Charpieu ne pouvait espérer accueillir dans son Parc OL le 1er avril plus belle rencontre pour la première finale de l'histoire de cette compétition organisée hors de la région parisienne.Toujours en lice en Coupe de France, en Ligue des champions et bien placées en Ligue 1, les deux grosses écuries ont en effet fait respecter leur autorité.Face à la défense resserrée des Nancéiens, les Monégasques ont troqué leurs habits de meilleure attaque d'Europe pour le bleu de chauffe, allant chercher la qualification en faisant preuve de solidité défensive et d'efficacité.En renard des surfaces, Radamel Falcao a profité de la sortie totalement manquée du gardien Guy-Roland Ndy Assembe pour marquer le seul but du match (45+2).Cette victoire résonne comme un soulagement pour l'ASM et son propriétaire, Dmitri Rybolovlev. Arrivé sur le Rocher en décembre 2011, le milliardaire russe n'a jamais été aussi près de soulever un trophée avec le club qu'il a sauvé de la faillite.La dernière participation à une finale des Monégasques remonte en effet à 2010 et une défaite en Coupe de France contre... le Paris Saint-Germain justement, le dernier obstacle qui les sépare d'un titre derrière lequel ils courent depuis 2003 et une Coupe de la Ligue.Les Parisiens ont poinçonné leur billet mardi à Bordeaux en étrillant leurs hôtes 4 à 1 avec des doublés d'Edinson Cavani et Angel Di Maria.Après Lille en 8e, Metz en quart et Bordeaux, la dernière marche s'annonce la plus difficile pour les Parisiens, qui n'ont plus perdu depuis novembre 2012 en Coupe de la Ligue. Ils en auront un avant-goût dès dimanche, lors de la réception de leurs futurs adversaires pour le choc de la 22e journée de Ligue 1.