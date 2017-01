Les Français Vanessa James et Morgan Ciprès ont obtenu la médaille de bronze en couples aux Championnats d'Europe de patinage artistique, jeudi à Ostrava, où les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov ont remporté le titre.

C'est la première médaille internationale pour le couple français, associé depuis 2010. La France n'avait plus été médaillée dans la catégorie depuis 2003 et l'argent européen de Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis. Tarasova et Morozov, médaillés de bronze il y a un an, s'offrent eux leur premier sacre continental devant les Allemands Aliona Savchenko et Bruno Massot.