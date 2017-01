Fin de saison douloureuse pour Valentin Giraud-Moine.

Fin de saison douloureuse pour Valentin Giraud-Moine.

Le Français s'est fracturé les deux jambes après avoir chuté dans la descente de Garmisch-Partenkirchen vendredi, a indiqué l'équipe de France.

Deuxième la semaine dernière sur la terrible Streif de Kitzbühel, le descendeur qui avait fêté lundi ses 25 ans est sorti de la piste à trois portes de l'arrivée, et a violemment rebondi contre les filets de protection. La course a été interrompue pendant son évacuation.

La saison est donc terminée pour natif de Gap, à une semaine de l'ouverture des championnats du monde de Saint-Moritz, dont il avait fait l'objectif principal de sa saison.

La veille, il avait confié à l'AFP que l'entraînement avait été difficile: "J'avais les jambes lourdes, la neige est spéciale, abrasive", avait-il expliqué, tout en espérant comme toujours faire un résultat: "Il y a une partie de glisse au milieu de la descente qui me convient bien", avait-il dit.

A-t-il accusé la fatigue en fin de course? C'est en tous cas dans le "S" final avant l'arrivée qu'il est sorti de la piste, à pleine vitesse, pour aller rebondir très violemment contre le filet de protection.

L'équipe de France était dans un mauvais jour ce vendredi, puisque Guillermo Fayed s'est fait mal à la réception d'un saut et n'a pas terminé la course. Il a rallié l'aire d'arrivée sur les skis, mais se plaint d'une douleur à l'extérieur du genou droit, celui dont il avait été opéré en fin de saison dernière.

Avant Giraud-Moine, l'Américain Steven Nyman avait spectaculairement chuté. On l'a vu se redresser, mais il a ensuite été évacué par hélicoptère vers l'hôpital de Garmisch-Partenkirchen.

La descente a été gagnée par son compatriote Travis Ganong, devant le Norvégien Kjetil Jansrud et l'Italien Peter Fill.



AFP