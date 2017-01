Le président des Etats-Unis Donald Trump s'entretiendra samedi par téléphone avec le président français François Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel et le président russe Vladimir Poutine, a annoncé vendredi son porte-parole.

Le nouveau président républicain reçoit vendredi à la Maison Blanche la Première ministre britannique Theresa May pour évoquer les liens commerciaux post-Brexit et donner une nouvelle impulsion à "la relation spéciale" entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni.



AFP