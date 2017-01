L'actrice française Emmanuelle Riva, qui a tourné dans "Hiroshima mon amour" d'Alain Resnais et dans "Amour" de Michael Haneke, est morte à l'âge de 89 ans, a-t-on appris samedi auprès de son entourage.

L'actrice française Emmanuelle Riva, qui a tourné dans "Hiroshima mon amour" d'Alain Resnais et dans "Amour" de Michael Haneke, est morte à l'âge de 89 ans, a-t-on appris samedi auprès de son entourage.

La comédienne est décédée vendredi après-midi à Paris, "des suites d'une longue maladie", selon son entourage, confirmant une information du journal Le Monde.

"Jusqu'au bout, elle a été active", a précisé son agent Anne Alvares Correa.

Cet automne, Emmanuelle Riva a encore donné une lecture à la Villa Médicis à Rome, a ajouté Mme Alvares Correa.

L'actrice a aussi tourné assez récemment dans un film, "Paris Pieds nus" de Fiona Gordon et Dominique Abel, qui doit sortir en mars sur les écrans.

"Emmanuelle Riva était une femme bouleversante, une artiste à l'exigence rare. C'est une voix inoubliable qui s'en va. Une voix habitée par l'amour des mots et de la poésie", a déclaré Frédérique Bredin, présidente du Centre National du Cinéma et de l'Image animée (CNC).

D'"Hiroshima mon amour" (1959) à "Amour" (2012), "elle fut l'une des actrices les plus audacieuses du cinéma français", ajoute Mme Bredin dans un communiqué.

Emmanuelle Riva avait reçu en 2013 le César de la meilleur actrice pour le film "Amour".



AFP