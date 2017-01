Lyon, puni par son ancien joueur Yassine Benzia auteur d'un doublé, s'est incliné à domicile face à Lille (2-1), qui ne pouvait offrir plus beau cadeau de bienvenue à son nouveau propriétaire Gérard Lopez, samedi lors de la 22e journée de Ligue 1.

Lyon, puni par son ancien joueur Yassine Benzia auteur d'un doublé, s'est incliné à domicile face à Lille (2-1), qui ne pouvait offrir plus beau cadeau de bienvenue à son nouveau propriétaire Gérard Lopez, samedi lors de la 22e journée de Ligue 1.

L'OL a décidément du mal à 17h00: les Lyonnais ont perdu six de leurs sept matches disputés à cet horaire-là. Un problème d'horloge qui pose problème dans la course au podium qu'ils abordent avec déjà du retard.Après avoir déjà perdu à Caen (3-2) le 15 janvier, l'entraîneur Bruno Genesio devra certainement revoir ses prétentions au vu de la rencontre livrée par son équipe, 4e du classement à 8 points du PSG 3e, face au Losc."Je ne pense pas que ce soit lié à l'horaire. Nous avons du mal à entrer dans nos matches. Nous avons manqué d'impact et de justesse technique", a déploré l'entraîneur de l'OL, Bruno Genesio admettant que cette huitième défaite, au total, en championnat "était un vrai coup d'arrêt"."Nous perdons trois points très importants pour la course au podium voire mieux. Nous ne méritons pas mieux sur l'ensemble du match au cours duquel nous avons joué seulement une période sur les deux. C'est insuffisant pour espérer quoi que ce soit", a-t-il ajouté.Désormais 11e avant les matches de samedi soir et dimanche, Lille a pris l'avantage sur un tir de Yassine Benzia.En apparence anodine, sa tentative a été déviée dans son propre but par Mapou Yanga-Mbiwa (38).Peu avant, une bévue de Jérémy Morel avait permis à Benzia de centrer pour Nicolas De Préville qui se heurtait à Anthony Lopes avant qu'Eric Bauthéac, toujours sur un service de Benzia, ne manque la cage pourtant grande ouverte (26).- Enyeama et sa défense impeccables -Pour le reste, l'OL s'est montré inoffensif face à un adversaire qui a livré un grand match défensif à l'image de son gardien Vincent Eneyama, impeccable."Nous étions venus dans l'idée d'être bien organisés, disciplinés, courageux avec trois défenseurs centraux pour bien fermer les espaces dans l'axe. On espérait avoir éventuellement une fenêtre de tir pour pouvoir contrer les Lyonnais. C'est ce qui s'est passé avec beaucoup de réussite à l'image du premier but", a réagi l'entraîneur nordiste, Patrick Collot.Pourtant, Genesio avait aligné son meilleur quatuor offensif avec la titularisation, sur l'aile gauche, du Néerlandais Memphis, recruté le 20 janvier pour 16 millions d'euros.L'ancien attaquant de Manchester United n'avait pas débuté en championnat depuis une rencontre de Premier league entre MU et Norwich, le 7 mai dernier.Et logiquement, il a manqué de rythme et après un début prometteur, il s'est essoufflé alors que Mathieu Valbuena, sur l'aile droite, a été bien moins influent.Valbuena a toutefois été dangereux sur un coup franc tiré de la gauche repoussé sur la barre par Enyeama (9).De son coté, un tir de Nabil Fekir, après une percée balle au pied, était repoussé par le portier lillois (26).Après la mi-temps, Valbuena, alors repassé à gauche après une réorganisation du 4-5-1 vers un 4-3-3, but grand ouvert, tirait sur la barre à la réception d'un centre de Cornet (71).C'est la 12e fois que l'OL touche un montant cette saison. Aucune autre équipe n'a été plus malchanceuse.Cette action était d'autant plus malheureuse pour Valbuena, qu'il commettait une faute sur Sébastien Corchia provoquant un penalty transformé par Benzia (80).Finalement, l'OL a réduit la marque sur un penalty accordé pour une faute de Stoppila Sunzu sur Alexandre Lacazette (84) et transformé par ce dernier, lequel tirait de peu à côté quelques instants après (87).Au total, Lyon n'a cadré que cinq tirs sur treize. Trop peu pour un candidat au podium qui joue à domicile.