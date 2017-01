La préfecture de l'Isère a reconduit pour la journée de dimanche et "jusqu'à nouvel ordre" les mesures de restriction de circulation appliquées depuis mardi à Grenoble, qui fait face comme une partie des zones urbaines de la région à un pic de pollution, a-t-elle indiqué samedi.

"Malheureusement, les niveaux de pollution sont toujours similaires à ceux enregistrés vendredi. Il a été décidé de maintenir l'ensemble des mesures sur les territoires impactés par ce trop-plein de poussière dans l'air", a précisé à l'AFP la préfecture de l'Isère.Sur le bassin grenoblois, la vitesse est réduite de 20 km/h sur les voies où la vitesse maximale est supérieure ou égale à 90 km/h. Des restrictions de circulation seront également de nouveau appliquées sur une partie des autoroutes A51, A480 et A48, où l'on circule déjà à 70 km/h.Au total, 26% du parc automobile devra encore rester au garage sur l'agglomération grenobloise. Les voitures diesel immatriculées avant 2006, notamment, ne peuvent pas rouler.L'amende encourue par les contrevenants est de 35 euros, cumulable à chaque contrôle. Parallèlement, les transports en commun (location de vélo, bus et tramways) seront une nouvelle fois gratuits.Les concentrations en particules fines restaient également élevées samedi dans les zones urbaines du bassin lyonnais, du nord du département de l'Isère, de Savoie, de l'ouest de l'Ain et dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie."Les niveaux devraient baisser dimanche sans permettre une sortie d'épisode sur le bassin lyonnais, le nord de l'Isère et les vallées alpines. Le dispositif devrait être levé sur l'ouest de l'Ain et le bassin lémanique", souligne toutefois Air Rhône-Alpes dans son dernier bulletin.