Un lanceur Soyouz, décollé vendredi soir du Centre spatial guyanais (CSG), a mis en orbite un satellite de télécommunications pour l'opérateur espagnol Hispasat, a constaté l'AFP.

Le décollage a eu lieu à 22H03 heure locale (02H03 à Paris, 01H03 GMT) et la mise en orbite géostationnaire a été confirmée par Arianespace dans un communiqué.

Le satellite Hispasat 36W-1, d'une masse de 3.220 kg au décollage, a été construit par OHB System AG à Brême (Allemagne) à partir de la nouvelle petite plateforme européenne géostationnaire SmallGEO.

36W-1 est "le premier satellite de télécommunication conçu, intégré et testé en Allemagne depuis un quart de siècle", selon l'Agence spatiale européenne (ESA).

D'une durée de vie de 15 ans, Hispasat 36W-1 doit permettre à Hispasat de fournir une large gamme de services de télécommunications en Europe, aux Iles Canaries et en Amérique du sud.

La particularité des tirs de Soyouz en Guyane est que ceux-ci s'effectuent non pas de Kourou, comme pour Ariane, mais d'un pas de tir situé dans la commune voisine de Sinnamary.

Il s'agit du premier lancement de l'année pour la société française Arianespace qui prévoit d'en réaliser douze en 2017, soit un de plus qu'en 2016.



