Le beau-père, dont les coups de ceinture ont causé la mort d'un adolescent de 15 ans vendredi soir dans un appartement de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), a été mis en examen et écroué, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Créteil.

L'enquête, ouverte pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a été confiée à un juge d'instruction, qui a rejeté la qualification d'"homicide volontaire" requise par le parquet.L'homme, âgé de 36 ans, avait infligé une correction à l'adolescent "parce qu'il n'allait plus à l'école", selon une source proche du dossier.L'autopsie pratiquée samedi sur la victime a confirmé que les dizaines de coups reçus étaient à l'origine du décès, "le phénomène de reflux sanguin des organes vitaux ayant entraîné un arrêt cardiaque", avait indiqué dimanche le parquet.En garde à vue, le mis en examen, dont le casier judiciaire est vierge, a expliqué n'avoir constaté le décès de l'adolescent qu'une heure après les faits, "quand il est allé le voir dans sa chambre", selon la source proche.Les résultats d'examens complémentaires sont attendus pour pouvoir confirmer ce scenario, a expliqué le parquet.Très choqués, la mère et ses quatre autres enfants âgés de 1 à 13 ans, présents au moment du drame dans l'appartement familial, étaient toujours hospitalisés lundi."Ils doivent être entendus prochainement, ainsi que d'autres membres de la famille, le personnel enseignant et les services sociaux", a ajouté le parquet.Le drame s'est déroulé dans le quartier populaire de la Commune-de-Paris, le plus densément construit de cette commune située au sud de la capitale.La police judiciaire du Val-de-Marne est chargée de mener les investigations.