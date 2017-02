Nancy, pensionnaire de Ligue 1, a chuté sur la pelouse du CA Bastia, club de National, soit deux divisions en dessous (2-0), mercredi à Ajaccio à l'occasion des 16es de finale de Coupe de France.

L'ASNL est la première équipe de l'élite à chuter contre plus petit à ce stade de la compétition. Elle ne rééditera donc pas son parcours de Coupe de la Ligue, où elle avait été stoppée fin janvier en demi-finale par Monaco.Pour le CA Bastia, le rêve se poursuit. Les Corses marchent sur les pas de leurs aînés de la saison 2013/14 qui s'étaient arrêtés en 8e de finale, soit la meilleure performance de l'histoire du club.Contraints de jouer à Ajaccio, leur stade Erbajolo n'étant pas homologué pour l'événement, les "Cabistes" n'ont pourtant pas semblé dépaysés par le changement. Dès la 11e minute, un raid victorieux de l'attaquant Oumar Camara a posé le décor pour les minutes à venir: pour les Lorrains, le traquenard prenait bien forme.Le même Camara a ensuite envoyé la balle de break au-dessus de la barre transversale (65e), alors qu'il était en position favorable face au gardien.Mais il était écrit que ce Nancy-là, trop apathique et incapable de prendre le match en main, ne pouvait aller plus loin. En fin de rencontre, le défenseur Alou Diarra dévie dans les buts de la tête un tir de Dominique Pandor, scellant la défaite de siens (89e).Après cette élimination surprise, Nancy n'a plus rien à jouer. Quatorzièmes de Ligue 1, les Lorrains doivent rebondir dès dimanche à Nantes pour s'assurer un maintien serein.Pour le CA Bastia, la prochaine étape aura lieu jeudi lors du tirage au sort des 8e de finale. Pour un nouvel exploit?