François Fillon, dans la tourmente après des soupçons d'emplois fictifs visant sa femme, s'effondre dans les intentions de vote à l'élection présidentielle et serait éliminé dès le premier tour, selon un sondage Elabe publié mercredi.

Le candidat de la droite à l'élection présidentielle est crédité de 19% d'intentions de vote si François Bayrou est candidat et de 20% si le dirigeant centriste ne se présente pas, selon ce sondage réalisé pour Les Echos et Radio Classique.M. Fillon serait donc ainsi éliminé dès le premier tour, arrivant troisième derrière Marine Le Pen (26-27%) et Emmanuel Macron, dirigeant d'En Marche! (22-23%). Il perd 5 à 6 points depuis janvier.Benoît Hamon, vainqueur de la primaire initiée par le PS, est lui crédité de 16 à 17% des voix, devant le candidat de France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon (10%).Au second tour, M. Macron battrait la dirigeante d'extrême droite avec 65% des voix, contre 35%.Sondage réalisé par questionnaire autoadministré sur internet les 30 et 31 janvier auprès d'un échantillon de 1.053 personnes de plus de 18 ans (méthode des quotas).Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication de l'état des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.