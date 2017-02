François Fillon, candidat de la droite à l'élection présidentielle, a affirmé vendredi sur Facebook "comprendre" le "trouble" provoqué par les révélations sur l'emploi présumé fictif de sa femme Penelope, mais a promis qu'il "tiendra(it) bon".

"Je comprends que ces accusations troublent certains d?entre vous en raison de leur martèlement" et "des sommes avancées". "Je tiendrai bon", affirme l'ancien Premier ministre dans cette vidéo de trois minutes diffusée après des rencontres avec les ténors LR Gérard Larcher, Xavier Bertrand, et des appels avec Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez, François Baroin, Christian Jacob et Jean-Pierre Raffarin.