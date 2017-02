Marseille, qui vient d'éliminer de la Coupe de France son vieux rival lyonnais, doit entretenir cette dynamique dès vendredi (20h45) à Metz lors d'une 23e journée de Ligue 1 qui donnera lieu à deux derbies, entre Monaco et Nice samedi (17H00), entre Saint-Etienne et Lyon dimanche (21h00).

Marseille, qui vient d'éliminer de la Coupe de France son vieux rival lyonnais, doit entretenir cette dynamique dès vendredi (20h45) à Metz lors d'une 23e journée de Ligue 1 qui donnera lieu à deux derbies, entre Monaco et Nice samedi (17H00), entre Saint-Etienne et Lyon dimanche (21h00).

L'adage veut qu'on ne joue pas un derby, mais qu'on le gagne. Monaco et Nice ont d'autant moins envie de perdre le leur qu'ils occupent les deux premières places du classement, avec le même nombre de points (49). Une défaite de l'un ou l'autre le mettrait à portée du Paris SG qui, avec un retard de trois points seulement, se déplace chez un promu, Dijon, samedi (20h00).A l'aller, Nice avait écrasé Monaco (4-0), avant de terminer champion d'automne. Depuis, les hommes de Lucien Favre ont connu un petit trou d'air début janvier mais restent sur une belle victoire à Guingamp (3-1).Les Monégasques de leur côté ont sévèrement bousculé le Paris SG dimanche (1-1) et auront sans doute à coeur de laver l'affront du match aller. Avec une équipe largement remaniée en vue de ce derby, ils ont toutefois connu les pires difficultés pour éliminer un club de National, Chambly (5-4 a.p.), mercredi en 16e de finale de Coupe de France.Marseille aussi a été poussé en prolongations, mais par une équipe de Ligue 1, Lyon, qui plus est son grand rival - "il n'y a qu'un seul Olympique", martèlent les fans marseillais. Les joueurs de Rudi Garcia, renforcés par l'arrivée de Dimitri Payet, ont fini par s'imposer grâce au revenant brésilien Doria, entré en cours de match pour suppléer Patrice Evra, blessé à la cuisse.L'OM doit désormais confirmer sur la pelouse de Metz, qui reste sur une défaite à Angers (2-1) lors de la précédente journée.Quant aux Lyonnais, ils doivent vite réagir après cette élimination et se remobiliser en vue du derby. Leur gardien Anthony Lopes a en tout cas lancé le match sur des bases polémiques, en masquant mardi au Vélodrome le nom de Saint-Etienne sur son maillot en Coupe de France.Pour les 100 ans de la Coupe de France, la Fédération française de football (FFF) avait en effet préparé des maillots où étaient affichés tous les noms des anciens vainqueurs dans la compétition, dont Saint-Etienne. Lopes a toutefois exprimé des regrets auprès du quotidien local Le Progrès."C'était juste un petit clin d'oeil dans une semaine de derby. (...) Il n'y avait rien de méchant de ma part", a-t-il assuré. "Si j'ai blessé ou dénigré l'ASSE et ses dirigeants, j'en suis vraiment désolé. Ce n'était pas du tout mon intention". Des regrets qui ne devraient toutefois pas lui éviter une grosse bronca, dimanche à Saint-Etienne.Programme de la 23e journéeVendredi 3 février(20h45) Metz - MarseilleSamedi 4 février(17h00) Monaco - Nice(20h00) Bordeaux - RennesDijon - Paris SGGuingamp - CaenLille - LorientMontpellier - BastiaDimanche 5 février(15h00) Toulouse - Angers(17h00) Nantes - Nancy(21h00) Saint-Etienne - Lyon