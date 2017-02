La Ligue 1 figure dans le top 3 des championnats qui ont le plus investi au mercato hivernal: les clubs français ont dépensé 156 millions d'euros pour attirer des recrues depuis l'étranger, s'est félicitée la Ligue de football professionnel vendredi (LFP).

"Julian Draxler au PSG, Memphis Depay à Lyon, les deux internationaux français Patrice Evra et Dimitri Payet à Marseille... Des top joueurs sont venus. Il se passe quelque chose", a assuré Didier Quillot, le directeur général exécutif de la LFP, à l'issue d'un conseil d'administration de l'instance.Selon la LFP, le championnat de France est devancé par la Premier League anglaise (253,8 millions d'euros) et la Super League chinoise (218,7 M EUR) et ses recrutements record cet hiver dont le milieu brésilien Oscar, qui a rejoint le Shanghai SIPG depuis Chelsea pour une somme estimée à 60 M EUR.En Ligue 1, "il y a 53 départs pour un montant de 37 millions d'euros, et 51 arrivées pour 156 millions d'euros. C'est la première fois depuis très longtemps que la balance est dans ce sens là", a encore insisté Didier Quillot.En comparaison, les clubs français avaient investi 38 millions au mercato d'hiver de la saison passée, plus de cinq fois moins.Cette année, le PSG et Marseille ont particulièrement animé le marché des transferts. Les Parisiens ont recruté le champion du monde allemand Julian Draxler à Wolfsburg pour environ quarante millions d'euros et le Portugais Gonçalo Guedes au Benfica Lisbonne pour 30 millions.Marseille a fait revenir Dimitri Payet de West Ham pour 30 millions d'euros et pourra l'associer avec le latéral des Bleus Patrice Evra, libéré par la Juventus Turin.Lyon a recruté l'international néerlandais Memphis Depay à Manchester United contre une indemnité de 16 millions d'euros (+ 9 de bonus éventuels), tandis que Lille et son nouveau propriétaire Gérard Lopez attirait une série de jeunes joueurs.