Le président américain Donald Trump a signé vendredi deux décrets ordonnant un réexamen de la réglementation financière élaborée après la crise financière de 2008, en particulier la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street.

Le président américain Donald Trump a signé vendredi deux décrets ordonnant un réexamen de la réglementation financière élaborée après la crise financière de 2008, en particulier la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street.

Promulguée en 2010 par Barack Obama, Dodd-Frank est dans le collimateur à la fois des républicains et du secteur financier qui la dénoncent comme un carcan, nuisible selon eux tant pour les banques que pour les consommateurs."Aujourd'hui, nous signons les principes fondamentaux de la réglementation du système financier américain", a déclaré M. Trump en signant les documents depuis le Bureau ovale, en présence en particulier du vice-président Mike Pence."Difficile de faire un truc plus important que ça, hein ?", a-t-il ajouté."Dodd-Frank a été un désastre à la fois à cause son impact mais aussi parce qu'elle n'a pas atteint l'objectif recherché", avait affirmé peu avant Sean Spicer, son porte-parole.La loi Dodd-Frank a créé l'agence de protection des consommateurs (CFPB).Elle a aussi obligé les géants bancaires à se soumettre à des tests annuels évaluant leur solidité en cas de tempête financière, afin d'éviter une faillite comparable à celle de Lehman Brothers en septembre 2008.