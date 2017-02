Entre 200.

000 et 250.000 personnes, selon les médias, ont manifesté vendredi soir à Bucarest et dans une cinquantaine d'autres villes roumaines contre un assouplissement de la législation anticorruption.Dans la capitale, environ 100.000 contestataires se sont rassemblés pour le quatrième soir consécutif sur la vaste place Victoriei, où se trouve le siège du gouvernement, l'épicentre de ce mouvement de protestation sans précédent en Roumanie.Jeunes pour la plupart, les manifestants exigent l'abrogation d'un décret pris mardi par le gouvernement social-démocrate qui pourrait bénéficier à de nombreux élus soupçonnés de malversations."Le gouvernement veut légaliser la criminalité en col blanc, qui est la plus insidieuse", s'insurge Sergiu, 43 ans, employé de banque, au cours du rassemblement à Bucarest.Son épouse Ana-Maria et lui-même affirment qu'ils vont continuer à descendre dans la rue tous les soirs "jusqu'à l'abrogation de ce texte".Daniela, une pharmacienne âgée de 50 ans, confie se sentir "comme en décembre 1989", lorsqu'une manifestation géante avait contraint l'ancien dictateur communiste Nicolae Ceausescu de prendre la fuite."Nous n'accepterons plus d'être traités comme des moutons par un gouvernement abusif", dit-elle à l'AFP.Plusieurs jeunes portant un cercueil et une croix en bois avec l'inscription "la justice roumaine" ont été vivement applaudis par les manifestants.Entre des slogans appelant le gouvernement à démissionner, les manifestants ont entonné l'hymne national, "Eveille-toi, Roumain".Des rassemblements similaires ont réuni entre 100.000 et 150.000 personnes dans une cinquantaine de villes, dont Cluj (nord-est), Sibiu (centre) et Timisoara (ouest), selon les médias.Alors que le gouvernement, en place depuis un mois, a martelé son intention d'"aller de l'avant" avec cette réforme pénale, les protestataires entendent poursuivre leur mouvement jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction.Samedi, ils projettent de se retrouver en milieu de journée dans la capitale roumaine pour une marche vers le Parlement, devant lequel ils souhaitent former une chaîne humaine.