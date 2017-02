L'attaquant international néerlandais Memphis Depay a été préféré à Mathieu Valbuena pour évoluer sur le côté gauche de l'attaque de Lyon dans le derby à Saint-Etienne, dimanche au stade Geoffroy-Guichard, selon la composition des équipes.

L'attaquant international néerlandais Memphis Depay a été préféré à Mathieu Valbuena pour évoluer sur le côté gauche de l'attaque de Lyon dans le derby à Saint-Etienne, dimanche au stade Geoffroy-Guichard, selon la composition des équipes.

L'OL évoluera en 4-3-3. L'arrière droit brésilien Rafael, souffrant, est finalement forfait et remplacé par Christophe Jallet. Le milieu de terrain est composé de Maxime Gonalons, Sergi Darder et Corentin Tolisso.Alexandre Lacazette, en pointe, et Mapou Yanga-Mbiwa, absents à Marseille en Coupe de France mardi, respectivement en raison de blessure à un mollet et de suspension, font leur retour.Du côté de Saint-Etienne, Nolan Roux est remplaçant et le poste d'avant-centre est en conséquence occupé par le Norvégien Alexander Söderlund qui avait marqué l'unique but du derby à Geoffroy-Guichard en janvier 2016.