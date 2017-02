Brillant tombeur de Nice (3-0), Monaco a pris seul la tête de la Ligue 1 et compte désormais trois points d'avance sur sa victime du soir et sur le Paris SG, vainqueur pénible 3-1 à Dijon samedi pour la 23e journée.

. Paris souffre mais s'en sort à DijonLe Paris SG, qui n'avait plus joué un samedi soir depuis décembre 2012, s'est longtemps mis au niveau de cette programmation habituellement réservée aux "sans grades" du championnat. En grande difficulté sur la pelouse d'un promu dijonais sans complexe, le quadruple champion de France en titre a en effet affiché un visage peu conquérant.Privé de Marco Verratti, Angel Di Maria, ou Thomas Meunier, il a peiné à construire correctement ses actions et, si Lucas Moura a rapidement ouvert le score (29e) sur un centre dévié de Serge Aurier, les Dijonais sont vite revenus par Julio Tavares (31e).Il a fallu un but de raccroc du capitaine Thiago Silva (81e) pour que Paris vire enfin en tête, avant qu'Edinson Cavani ne sécurise le résultat à la 86e minute, pour son 21e but de la saison en championnat.Au-delà de la manière toutefois, ce résultat permet au PSG de revenir à hauteur de Nice et de rester au contact de Monaco, avec toujours trois points de retard. Grâce à une différence de but favorable, le PSG a même ravi la 2e place de la Ligue 1 aux Niçois.. Nice impuissant contre un Monaco princierQuelle démonstration! L'AS Monaco, qui avait tenu en échec le PSG la semaine précédente (1-1), a envoyé un nouveau signal fort sur son niveau actuel en corrigeant Nice (3-0) dans un derby azuréen au sommet et de très bon niveau.Les Niçois, qui étaient jusqu'à samedi co-leaders et avaient remporté le match aller 4-0, ont très bien tenu le choc en première période, imprimant un rythme très soutenu en début de match puis gênant bien la construction monégasque.Mais les hommes de Lucien Favre ne se sont jamais montré dangereux et ont fini par céder, laissant leurs voisins azuréens tenir leur moyenne hallucinante de 3 buts par match en championnat. Les deux attaquants monégasques ont marqué, d'abord Valère Germain (47e, 8e but de la saison en L1) puis Radamel Falcao (60e, 81e, 13 et 14e buts en championnat).Ce succès, dûment célébré dans le vestiaire monégasque avec le vice-président du club (Vadim Vasilyev) ainsi que son propriétaire, Dmitry Rybolovlev, offre la tête du classement au club de la Principauté, avec en bonus trois points d'avance sur ses deux poursuivants, Nice et le Paris SG. Et si les Monégasques restent à ce niveau, ils seront difficiles à déloger des sommets.. A Montpellier, Gasset fait son effetEst-ce un "effet Gasset"? Montpellier, qui restait sur cinq matches sans victoire, s'est imposé pour les débuts sur le banc de l'ancien adjoint de Laurent Blanc au Paris SG Jean-Louis Gasset, 2-1 contre Bastia. Le jeune Steve Mounié a inscrit un doublé (17e, 64e) pour donner de l'air à son club, qui grimpe ainsi provisoirement à la 12e place du classement.Gasset, qui avait répondu à l'appel à l'aide de son "ami" Laurent Nicollin, président délégué du club, a en tout cas immédiatement imposé sa patte en préférant dans les buts Geoffrey Jourdren, qui fête ses 31 ans, à Laurent Pionnier, qui avait la confiance de Frédéric Hantz.En revanche, les recrues lilloises Anwar El Ghazi et Xeka, titulaires au coup d'envoi, n'ont pas empêché la défaite de leur formation à domicile, face à la lanterne rouge Lorient (1-0, but de Jérémie Aliadière, 50e).Les Caennais ont réussi un hold up parfait à Guingamp (1-0, but de Yann Karamoh, 90+3) pour se donner de l'air en fond de tableau, tandis que Bordeaux et Rennes n'ont pu se départager (1-1) et sont provisoirement 7e et 9e en attendant la fin de la 23e journée, dimanche avec le bouillant derby entre Saint-Etienne et Lyon.Résultats de la 23e journée de la Ligue 1 de football:vendrediMetz - Marseille 1 - 0samediMonaco - Nice 3 - 0Bordeaux - Rennes 1 - 1Guingamp - Caen 0 - 1Lille - Lorient 0 - 1Montpellier - Bastia 2 - 1Dijon - Paris SG 1 - 3dimanche(15h00) Toulouse - Angers(17h00) Nantes - Nancy(21h00) Saint-Etienne - Lyon