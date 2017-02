Cinq jeunes ont été interpellés dans la nuit de dimanche à lundi à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) après des tirs de mortier artisanal dans la cité des 3.

000, où plusieurs voitures ont été incendiées, a-t-on appris lundi de source policière.Pour la deuxième nuit consécutive, des incidents ont éclaté dans cette cité, théâtre jeudi d'une interpellation violente au cours de laquelle un jeune homme de 22 ans a été gravement blessé à coups de matraque.Gravement blessé au niveau de la zone rectale, le jeune homme, qui a dû être opéré, était toujours hospitalisé dimanche. Il s'est vu prescrire par un médecin de l'hôpital 60 jours d'incapacité totale de travail (ITT).Dimanche soir, un policier a été mis en examen pour viol et trois de ses collègues pour violences volontaires en réunion. Les quatre fonctionnaires ont été suspendus de leurs fonctions.Tard dans la nuit de dimanche à lundi, les nombreux policiers déployés ont été la cible de tirs de mortier artisanal et cinq personnes ont été interpellées, a relaté à l'AFP une source policière.Plusieurs voitures ont été incendiées et de nombreux feux de poubelles recensés, a ajouté une seconde source policière.Samedi soir, de brefs incidents avait déjà eu lieu dans la vaste cité des 3.000, où une voiture a été brûlée et une tentative d'incendie constatée sur un bus. Des abribus avait également été cassés, et le quartier plongé dans l'obscurité après le sabotage de l'éclairage public.