Deux départements du Sud de la France sont toujours placés en alerte orange pour "vents violents", a indiqué lundi matin Météo-France.

Les départements concernés sont l'Aude et les Pyrénées Orientales. La fin de l'évènement est prévue lundi à 12h00.

L'alerte a en revanche été levée dans l'Hérault et en Andorre.

"La dépression nommée +Marcel+, qui est rentrée dimanche sur la France, continue à se combler en se décalant vers l'est du pays, et le nord de l'Italie", indique Météo-France dans son bulletin de 6h00.



L'institut a relevé durant la nuit des vents à 152 km/h au Cap Béar (Pyrénées-Orientales), 125 km/h à Perpignan, 133 km/h à Caixas (massif des Aspres), 117 km/h à St-Paul-de-Fenouillet (Aude), 123 km/h à Leucate (Aude), 112 aux Martys (massif Montagne Noire), 114 à Durban-Corbières (Hérault) et plus de 200 km/h sur les crêtes en Andorre.

Troisième dépression consécutive en moins de quatre jours après "Kurt" et "Leiv", "Marcel" est décrite comme une "tempête commune en période hivernale pouvant se produire deux à trois fois par an, en moyenne".



Selon Enedis (ex-ERDF), 33.000 clients restaient sans électricité dimanche soir après les tempêtes successives: 3.000 en Occitanie et 30.000 en Nouvelle-Aquitaine.



Par Jérôme RASETTI - © 2017 AFP