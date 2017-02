Le leader du championnat Monaco s'est imposé à Montpellier 2-1 et est solidement en tête au classement, avec six points d'avance sur le PSG, avant le match entre Paris et Lille mardi soir au Parc des Princes.

Le PSG doit absolument battre le Losc, s'il ne veut pas laisser les Monégasques se détacher à quinze journées de la fin. Monaco a obtenu la victoire sur une tête de Kamil Glik (16e) et un plat du pied de Kylian Mbappé (20e), parfaitement servi dans la profondeur par Benjamin Mendy.