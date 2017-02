Lyon, battu lors des trois derniers matches toutes compétitions confondues, a renoué avec la victoire en écrasant Nancy 4 à 0, grâce notamment à un penalty de Lacazette, mis en cause par une banderole, et le premier but de la recrue Depay, mercredi au Parc OL, lors de la 24e journée de Ligue 1.

Grâce à ce 13e succès de la saison, l'OL a consolidé sa 4e place avec quatre points de plus que le 5e, Saint-Etienne, battu 1-0 à Nice."Avant de parler de vos envies d'ailleurs, faites gagner votre club formateur!", clame une banderole à l'adresse de Lacazette qui a exprimé ses envies de départ au prochain mercato.