"Sans honneur ni rébellion, vous avez souillé notre blason!": les supporters de l'Olympique lyonnais ont visé mercredi, lors du match contre Nancy, les différents acteurs du club rhodanien dans une série de banderoles, trois jours après une embarrassante défaite à Saint-Etienne en Ligue 1.

"Saison gâchée. Blason souillé. Joueurs, staff, dirigeants: où sont l'ambition et la fierté?", était-il écrit en larges lettres blanches sur des bâches noires déployées dans un virage du Parc OL en marge de la réception de Nancy pour le compte de la 24e journée."Du gazon à la direction. Tous coupables!", ont protesté les Lyonnais dans une autre banderole. Un groupe de supporters a également gardé le silence pendant les quinze premières minutes du match en guise de protestation.Egalement ciblé, l'attaquant Alexandre Lacazette qui a exprimé dimanche ses envies de départ au prochain mercato cet été: "Avant de parler de vos envies d'ailleurs, faites gagner votre club formateur!"L'OL traverse une passe compliquée, mise en lumière par un revers sans gloire à Saint-Etienne (2-0) dimanche. Les joueurs de Bruno Genesio viennent d'enchaîner trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues, et ont été relégués à douze points du 3e, Nice.En marge des problèmes sportifs, qui ont jeté le trouble sur l'autorité de l'entraîneur lyonnais et l'efficacité des recrues, l'image de l'OL a été écornée par les mauvaises attitudes de Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso, tous deux exclus à Geoffroy-Guichard dont le vestiaire visiteurs a été légèrement dégradé par ses occupants.