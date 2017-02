Le chef Yannick Alléno, qui espère une troisième étoile pour son restaurant Le 1947 à l'hôtel Cheval Blanc à Courchevel, s'est dit "au-delà du bonheur", peu avant l'annonce jeudi du palmarès 2017 du guide Michelin France.

"Beyond happiness", a tweeté le chef parisien, sans plus de précision. Yannick Alléno est déjà à la tête d'un restaurant trois étoiles, au Pavillon Ledoyen à Paris."Un grand merci à mes merveilleuses équipes d'Alléno Paris (Pavillon Ledoyen, NDLR) et du 1947 au Cheval Blanc à Courchevel!!!!! Vous êtes fantastiques", a poursuivi en anglais sur Twitter le chef de 48 ans, qui n'était pas joignable immédiatement.Par ailleurs, l'hôtel parisien George V s'est réjoui dans un communiqué de devenir "le premier hôtel d'Europe à proposer trois restaurants étoilés au Guide Michelin". Le palace, qui accueille le restaurant triplement étoilé Le Cinq, de Christian Le Squer, indique que ses deux autres tables, L'Orangerie et Le George, sont récompensées d'une étoile chacune.Le guide Michelin France doit dévoiler à partir de 11H00 sa sélection, toujours attendue fébrilement par le monde de la gastronomie.Seuls éléments révélés par le guide, le palmarès compte 616 restaurants étoilés (une, deux ou trois étoiles), soit seize de plus qu'en 2016. Soixante-dix tables gagnent des étoiles, tandis que cinquante-deux en perdent une ou plusieurs.