Combien de nouveaux trois étoiles pour l'édition 2017 ? Combien de déçus ? Le célèbre guide Michelin France dévoile jeudi son palmarès, toujours attendu fébrilement par le monde de la gastronomie, en France comme à l'étranger.

La sélection du guide rouge, qui reste une référence malgré la concurrence d'autres guides, de sites participatifs et de classements internationaux, sera annoncée à 10H00 GMT lors d'une conférence de presse en présence des nouveaux promus.

Seuls éléments révélés officiellement jusqu'à présent, le guide 2017 compte 616 restaurants étoilés (une, deux ou trois étoiles), soit seize de plus qu'en 2016. Soixante-dix tables gagnent des étoiles, tandis que cinquante-deux en perdent une ou plusieurs. Des pertes d'étoiles qui correspondent soit à une sanction soit à une fermeture d'établissement.

Qui décrochera le graal, la troisième étoile, distinction suprême synonyme de forte médiatisation et d'importantes retombées économiques? La question suscite déjà son lot de rumeurs sur les blogs spécialisés.



Le prestigieux club des trois étoiles regroupait 26 tables en 2016, dont deux entrants (Alain Ducasse au Plaza Athénée, Le Cinq du chef Christian Le Squer à l'hôtel George V, deux établissements de la capitale française) et deux sortants (le restaurant d'Alain Ducasse à l'hôtel Le Meurice à Paris, ainsi que le Relais Bernard Loiseau à Saulieu dans le centre-est).



- Circuits courts, prix maîtrisés -



La sélection 2017 a récompensé des régions jusque là peu ou pas étoilées, indique-t-on au guide Michelin, sans dévoiler lesquelles. Les inspecteurs ont par ailleurs noté une attention accrue des chefs portée à l'empreinte écologique, aux circuits courts et à la maîtrise des prix, selon la même source.

Disponible à partir du 15 février, le guide Michelin France, dont la sélection est réalisée à partir des visites d'inspecteurs anonymes, est habituellement vendu à 150.000 exemplaires, selon le groupe.



L'édition 2017 regroupe 4.362 restaurants, disposant tous d'une distinction (étoile, Bib gourmand ou assiette). Côté numérique, le site de réservations Michelin Restaurants, qui compte un total de 8.400 tables, a connu 29 millions de consultations en France en 2016.

Le guide France a depuis janvier un nouveau rédacteur en chef, Gilbert Garin, 55 ans, inspecteur du guide depuis douze ans. Il succède à l'Allemande Juliane Caspar, en poste depuis huit ans, et sera en charge de la prochaine édition, en 2018.

Plusieurs inspecteurs du Michelin doivent participer pour la deuxième fois à "Top Chef", émission culinaire dont la nouvelle saison a démarré sur la chaîne de télévision M6. En 2014 déjà, des inspecteurs s'étaient prêtés au jeu, filmés à contre-jour pour préserver leur anonymat.

Créé en 1900 par les frères André et Edouard Michelin, à destination des automobilistes, le guide Michelin se décline désormais en 28 éditions internationales, dont quatre nouvelles en 2016: Shanghai, Séoul, Washington, Singapour.



