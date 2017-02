L'Américaine Lindsey Vonn, de retour de blessure et qui n'a plus disputé un slalom depuis un an, tentera un pari en disputant vendredi le combiné des Mondiaux de Saint-Moritz dont la Suissesse Lara Gut sera l'une des favorites devant son public.

Vonn a terminé 4e de la deuxième descente d'entraînement jeudi dont Ilka Stuhec a signé le meilleur temps. La Slovène, en tête du classement général de la Coupe du monde de descente, aura également de grandes ambitions sur le combiné, où sont cumulés les temps d'une descente et d'une manche de slalom."C'était intéressant", a déclaré Vonn à propos de sa séance d'entraînement sur slalom, la première depuis son dernier slalom disputé il y a un an dans un combiné à Andorre."Ce que mes jambes ont fait était plutôt bien, quand on sait que je n'ai plus skié entre les piquets serrés depuis le combiné d'Andorre", a ajouté la skieuse de Vail.Vonn, 32 ans, longtemps absente après une blessure au genou en février 2016 puis une fracture de l'humérus en novembre à l'entraînement, a remporté fin janvier la descente de Garmisch, son 77e succès en Coupe du monde (un record chez les dames), pour sa deuxième course seulement après son retour de blessures.Gênée par cette blessure au bras qui la prive de force dans le poignet, Vonn a failli perdre son bâton mardi au cours du Super-G, abandonnant après 30 secondes, et a donc scotché le bâton à son poignet jeudi.- "Je dois scotcher mon bâton" -"Je dois scotcher mon bâton solidement mais je crois que je serai assez en forme pour disputer une manche de slalom", a-t-elle assuré."Je pourrai ainsi mieux m'appuyer et ça va aider, car je pourrai me concentrer sur la course plutôt que sur la crainte de perdre mon bâton", a encore expliqué l'une des stars du circuit de Coupe de monde.Vonn devra faire face à une rude concurrence, en la personne d'abord de Stuhec, qui a signé les deux meilleurs temps des descentes d'entraînement et a remporté l'unique combiné disputé cette saison, à Val d'Isère en décembre.La Suissesse Lara Gut voudra se rattraper de sa déception du Super-G de mardi où, devant un public tout acquis à sa cause, elle visait l'or mais a dû se contenter du bronze.Gut était devenue vice-championne du monde du combiné en 2009, âgée de seulement 17 ans."C'est ce que nous aimons, le soleil et beaucoup de spectateurs. J'essaierai donc de faire de mon mieux et d'en profiter", a déclaré Gut jeudi à l'issue de l'entraînement de la descente, terminé à la 8e place.Les autres candidates au podium, voire au titre, ont pour nom Sofia Goggia (Italie), Michelle Gisin et Wendey Holdener (Suisse) et Anna Veith (Autriche).Programme de vendredi:Descente (9h GMT)Slalom (12h GMT)