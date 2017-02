Dix-sept personnes ont trouvé la mort dans une bousculade dans un stade au nord de l'Angola, à Uige, lors d'un match de football de la 1e journée de première division, a annoncé vendredi la police.

"Au cours de la rencontre, il y a eu une bousculade à l'entrée du stade du 4-Janvier, provoquant la mort de 17 personnes tandis que 56 personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital", a précisé à l'AFP le porte-parole de la police Orlando Bernardo.De son côté, le Recreativo do Libolo, qui se déplaçait au stade du 4-Janvier pour y affronter le Santa Rita (0-1), a décrit le drame sur son site internet sous le titre "Trois points et une fin tragique"."Alors que, sur le terrain, les deux équipes s'affrontaient, les fans ont tenté d'entrer dans le stade pour voir le match. La porte a cédé sous la pression et 17 personnes ont trouvé la mort dans la bousculade. 59 autres personnes ont été blessées", raconte le Recreativo en précisant qu'il a gagné 1-0 grâce à un but de Viet."C'est une tragédie sans précédent dans le football angolais", ajoute le Recreativo.