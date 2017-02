La croissance économique de la zone euro devrait rester solide, malgré des "risques exceptionnels" dus à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, au Brexit et aux élections prévues dans différents pays de l'UE, estime lundi la Commission européenne.

Dans ses prévisions d'hiver, l'exécutif européen table désormais sur une croissance de la zone euro de 1,6% en 2017 et 1,8% en 2018, après 1,7% en 2016.

Le 9 novembre dernier, lors de ses prévisions d'automne, la Commission avait tablé sur une croissance de 1,5% en 2017 et 1,7% en 2018 pour les 19 pays ayant adopté la monnaie unique.

Pour l'ensemble de l'UE, l'exécutif européen table désormais sur une croissance de 1,8% en 2017 et 2018, contre 1,9% en 2016. Dans ses prévisions d'automne, il s'attendait à 1,6% en 2017 et 1,8% en 2018, contre 1,8% en 2016, dans les 28 pays de l'UE.

"Après avoir démontré, l'an dernier, sa capacité à tenir bon face aux problèmes mondiaux, l'économie européenne devrait poursuivre sa reprise cette année et l'année suivante", estime la Commission dans un communiqué.

"Pour la première fois depuis près de dix ans (depuis la crise financière, ndlr), les économies de tous les États membres de l'UE devraient croître sur l'ensemble de la période de prévision (2016, 2017 et 2018)", souligne-t-elle.

"Toutefois, les perspectives sont plus incertaines qu'à l'accoutumée", met-elle en garde.

Et de citer dans l'ordre parmi "les risques exceptionnels": "les intentions encore à clarifier de la nouvelle administration aux Etats-Unis dans les domaines clés, les nombreuses élections qui doivent avoir lieu en Europe cette année et le début des négociations avec le Royaume-Uni pour sa sortie de l'UE".

Des élections doivent avoir lieu aux Pays-Bas en mars, puis en mai-juin en France et en septembre en Allemagne. Dans chacun de ces pays, les partis pro-européens pourraient afficher des scores moins bons que par le passé.

- 'Temps incertains' -

Pour la Grande-Bretagne, la Commission a rehaussé de façon importante ses prévisions de croissance pour 2017 à 1,5%, contre 1% prévus précédemment. Elle les a en revanche laissées inchangées pour 2018: 1,2%. En 2016, la croissance était de 2%, selon l'exécutif européen.

"La reprise économique se poursuit, en Europe, pour la cinquième année consécutive. En ces temps incertains, il est cependant important que les économies européennes demeurent compétitives et capables de s'adapter aux changements de circonstances", a estimé Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne.

"La croissance tient bon (...). Pourtant, avec de tels niveaux d'incertitude, il importe plus que jamais que nous utilisions tous les instruments politiques pour soutenir la croissance", a ajouté de son côté Pierre Moscovici, commissaire européen chargé des Affaires économiques et financières.

Côté chômage, la Commission européenne est légèrement plus optimiste dans ses prévisions d'hiver que dans celles de l'automne: elle table désormais sur un taux de 9,6% en 2017 et 9,1% en 2018, après 10% en 2016.

Le 9 novembre dernier, elle tablait sur un taux de 9,7% en 2017 et 9,2% en 2018, contre 10,1% en 2016.

Selon les prévisions d'hiver de la Commission, le taux d'inflation dans la zone euro se rapprochera encore davantage de l'objectif de 2% fixé par la BCE.

L'exécutif européen table en effet désormais sur un taux de 1,7% en 2017 et 1,4% en 2018, contre 0,2% en 2016.

Dans ses prévisions d'automne, il prévoyait un taux de 1,4% en 2017, comme en 2018, contre 0,3% en 2016.



AFP