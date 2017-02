Les autorités s'employaient mardi à débarrasser une plage de Nouvelle-Zélande de centaines de carcasses de baleines-pilotes après des échouages massifs tandis que le site était fermé au public en raison du risque d'explosion des cadavres.

Près de 700 cétacés ont péri en s'échouant sur Farewell Spit, un cordon littoral de plus de 26 km débordant à l'extrême nord de l'île du Sud. Cette longue langue de sable, qui ferme le côté nord de Golden Bay, piège régulièrement pour des raisons inconnues ces cétacés en perturbant leurs capacités de navigation.

La plage a été fermée au public en raison du risque sanitaire posé par les corps en décomposition.

Les carcasses de plus de 300 baleines devaient être transportés par camion jusqu'à une partie inaccessible au public d'un parc national, où la nature reprendrait ses droits, a expliqué le service néo-zélandais de protection de l'environnement.

Les baleines-pilotes ou globicéphales peuvent peser jusqu'à deux tonnes et mesurer jusqu'à six mètres de long. L'opération représente un défi logistique, a dit Herb Christophers, porte-parole du service de l'environnement.

"Elles sont en train d'être déplacées mais la plage est loin d'avoir été nettoyée", a-t-il dit à l'AFP. "Le simple fait de les enlever de la plage va prendre plusieurs jours".

Des employés de son service en combinaison de protection perçaient les cadavres avant enlèvement pour prévenir les risques d'explosion due aux gaz de décomposition.

"J'ai vu des baleines exploser, ce n'est pas joli à voir", a ajouté M. Christophers.

Un nombre total estimé à 666 cétacés s'est échoué en deux fois vendredi et samedi à Farewell Spit. Environ 75% des baleines du premier groupe de 415 individus sont mortes tandis que les secours ont réussi à renflouer environ 250 cétacés du second troupeau.

Farewell Spit, à 150 kilomètres au nord-ouest de la ville touristique de Nelson, est régulièrement le théâtre d'échouages massifs de baleines-pilotes. Neuf au moins se sont produits au cours des dix dernières années.



AFP