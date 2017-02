Le démontage de l'ex-Centre d'accueil provisoire (CAP), qui a hébergé de janvier à octobre 2016 plusieurs milliers de migrants souhaitant passer au Royaume-Uni, était en cours mardi, a constaté un photographe de l'AFP.

Quelque 220 conteneurs doivent être enlevés de cette enceinte fermée par des grilles et jouxtant l'ancienne "Jungle", d'ici la fin février au plus tard, selon l'association La vie active, ex-gestionnaire du CAP.Ces conteneurs abritaient de mini-dortoirs comptant jusqu'à six lits, et étaient équipés sommairement pour que des migrants puissent passer la nuit au chaud.Ce centre avait ouvert en janvier 2016 et sa capacité avait été portée progressivement à 1.500 lits environ. Il abritait surtout des familles. Lors des derniers jours du démantèlement de la "Jungle", il n'accueillait plus que des mineurs, rassemblés là avant leur dispersion dans des CAOmi, ces centres d'accueil pour mineurs répartis un peu partout en France.Mardi matin, comme la veille lorsqu'avait commencé l'opération, une grue soulevait les conteneurs pour les déposer sur des remorques de camions avant de gagner un centre de stockage de La vie active.L'opération, qui concerne aussi des conteneurs installés dans l'ex-camp Jules Ferry situé juste à côté, était rondement menée, grâce aux navettes des semi-remorques, et une vingtaine de conteneurs avait déjà été enlevée vers 11H00."Dans quelques jours, ca va faire tout drôle ici quand il n y aura plus rien. On a peine à croire que, voici quelques mois encore, il y avait ici une véritable ville de plus de 10.000 habitants", a commenté un vigile présent sur les lieux."La nature reprend vite ses droits et la +Jungle+ recommence à être couverte d herbes et de buissons", a-t-il remarqué. Le terrain abritant les tentes des migrants avait été complètement nettoyé après les derniers départs le 26 octobre.Fin janvier, le gouvernement avait réaffirmé qu'il n'était pas question de rouvrir des structures pour migrants à Calais, au grand dam des associations qui dénoncent un "déni de réalité". Des migrants, au nombre de plusieurs dizaines, fréquentent toujours le littoral calaisien, selon des témoins et des associations.