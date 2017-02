Un demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a été assassiné en Malaisie, ont rapporté mardi l'agence Yonhap et d'autres médias sud-coréens dont l'un précise qu'il a été attaqué avec des aiguilles empoisonnées.

Un demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a été assassiné en Malaisie, ont rapporté mardi l'agence Yonhap et d'autres médias sud-coréens dont l'un précise qu'il a été attaqué avec des aiguilles empoisonnées.

Aucune source officielle n'était joignable à Séoul dans l'immédiat pour commenter l'annonce de ce meurtre par les médias citant des sources gouvernementales sud-coréennes. Kim Jong-Nam, 45 ans, était le fils aîné du dirigeant défunt Kim Jong-Il.Si cette mort est confirmée, ce serait la plus spectaculaire sous le régime de Kim Jong-Un depuis l'exécution de l'oncle du dirigeant nord-coréen Jang Song-Thaek en décembre 2013.Soumis à une pression internationale croissante à propos des programmes nucléaire et balistique nord-coréen, Kim Jong-Un cherche à renforcer son emprise sur le pouvoir.Lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné à l'unanimité --y compris la Chine, principale alliée de Pyongyang-- le tir de missile effectué dimanche par la Corée du Nord.Citant une source gouvernementale à Séoul, l'agence de presse nationale sud-coréenne Yonhap a rapporté que Kim Jong-Nam avait été tué lundi.Selon la télévision sud-coréenne Chosun, Kim Jong-Nam a été empoisonné avec des aiguilles par deux femmes non identifiées à l'aéroport de Kuala Lumpur.Selon cette chaîne, affirmant citer plusieurs sources gouvernementales, les deux femmes ont ensuite hélé un taxi et se sont enfuies immédiatement.- Empoisonné par des aiguilles -En Malaisie, le responsable de la police à l'Aéroport international de Kuala Lumpur, le commissaire adjoint Abdul Aziz Ali, a déclaré à l'AFP qu'un quadragénaire coréen avait été découvert malade lundi à l'aéroport.Les autorités de l'aéroport l'ont immédiatement transporté à l'hôpital et il est mort en route, a ajouté ce responsable. "Nous n'avons aucun autre détail sur ce Coréen. Nous ne connaissons pas son identité", a-t-il précisé.Kim Jong-Nam a été un temps considéré comme l'héritier potentiel de son père Kim Jong-Il avant de tomber en disgrâce suite à une tentative manquée en 2001 d'entrer au Japon avec un passeport falsifié pour visiter Disneyland.Depuis, il a vécu en quasi-exil, principalement dans le territoire chinois de Macao.Son demi-frère cadet Kim Jong-Un est devenu le dirigeant de la Corée du Nord à la mort de leur père en décembre 2011.Kim Jong-Nan, connu comme un partisan des réformes en Corée du Nord, avait déclaré à un journal japonais s'opposer au mode de succession dynastique du pouvoir.Il était réputé proche de son oncle Jang Song-Thaek, qui fut le numéro deux officieux du régime nord-coréen et le mentor politique du dirigeant actuel.Kim Jong-Nam avait déjà été visé dans le passé. En octobre 2012, le parquet sud-coréen avait indiqué qu'un Nord-coréen détenu comme espion avait reconnu son implication dans une mise en scène d'accident de la route en Chine en 2010 visant Kim Jong-Nam.En 2014, il a été vu en Indonésie, dans un restaurant italien dirigé par un homme d'affaires japonais à Jakarta. Selon les informations circulant à l'époque, il vivait entre Singapour, l'Indonésie, la Malaisie et la France.En 2012, l'hebdomadaire moscovite Argumenty i Fakty avait rapporté qu'il avait des difficultés financières après s'être vu couper les vivres par Pyongyang suite à ses critiques du mode de succession.Selon cet hebdomadaire, il aurait été expulsé d'un hôtel de luxe à Macao avec des dettes de 15.000 dollars.La Corée du Sud avait alerté l'an dernier sur de possibles tentatives d'assassinat nord-coréennes sur son territoire. Séoul citait d'anciennes tentatives visant le transfuge Hwang Jang-Yop, idéologue en chef du régime nord-coréen et ancien tuteur de Kim Jong-Il, réfugié à Séoul en 1997 et mort de causes naturelles en 2010.Kim Jong-Nam était issu de l'union de son père avec Sung Hae-rim, une actrice née en Corée du Sud et morte à Moscou.