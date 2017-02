Le Real Madrid, tenant du titre, a battu Naples 3 à 1, grâce notamment à un but du Français Karim Benzema, en 8e de finale aller de la Ligue des champions, mercredi soir, au stade Santiago-Bernabeu de Madrid.

C'est Lorenzo Insigne qui a ouvert la marque pour Naples (8e), mais Benzema a égalisé pour le Real dix minutes plus tard, signant son 51e but en C1, comme son compatriote Thierry Henry. Toni Kroos (49e) et Casemiro (54e) ont marqué les deux autres buts madrilènes. Le match retour aura lieu le mardi 7 mars à Naples.A Madrid (Santiago Bernabéu): Real Madrid bat Naples 3 à 1 (1-1)Retour: 7 marsSpectateurs: 80.000 environTemps: doux et dégagéPelouse: en bon étatArbitre: D. SkominaButs:Real Madrid: Benzema (18), Kroos (49), Casemiro (54)Naples: Insigne (8)Avertissements:Real Madrid: Ramos (17), Modric (52)Naples: Zielinski (38), Mertens (76)Les équipes:Real Madrid: Navas - Carvajal, Varane, Ramos (cap) (Pepe 71), Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Rodriguez (Lucas 76), Benzema (Álvaro Morata 81), Cristiano RonaldoEntraîneur: Zinédine ZidaneNaples: Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam - Zielinski (Allan 75), Diawara, Hamsik (cap) (Milik 83) - Callejón, Mertens, InsigneEntraîneur: Maurizio Sarri