Lyon s'est mis en très bonne position pour la qualification en 8e de finale de l'Europa league après sa victoire jeudi à Alkmaar contre le club néerlandais d'AZ Aklmaar (4-1) en match aller des 16e de finale de l'épreuve.

Deux buts de Lucas Tousart et Jordan Ferri et un doublé d'Alexandre Lacazette ont fait la différence.Tousart, champion d'Europe U19 en juillet 2016, qui a inscrit pour l'occasion son premier but en professionnel, a repris, seul au deuxième poteau, un centre délivré de l'aile droite par Nabil Fekir après un premier corner joué par ce dernier (26).Juste avant, Fekir s'était créé une belle occasion qui lui avait permis d'obtenir le corner décisif mais il avait échoué face à la sortie du gardien Tim Krul (25).Lacazette a doublé la marque dans le temps additionnel de la première période en marquant dans le but vide après avoir éliminé le portier néerlandais et un service dans l'axe par Corentin Tolisso (45+2).Alerté par Tousart dans l'axe, le buteur lyonnais a porté le score à 3-0 après avoir pris de vitesse la défense d'AZ avant d'éliminer Krul pour la seconde fois (57) et d'inscrire son 25e but de la saison dont 20 en Ligue 1.Alkmaar a réduit la marque sur un penalty transformé par Alireza et accordé pour une faute imaginaire d'Emmanuel Mammana sur Levi Garcia (3-1, 68).Dans le temps additionnel, Jordan Ferri ajoutait un quatrième but pour son équipe après un premier tir de Fekir repoussé par Krul (4-1, 90+5).Au delà de la victoire face à un adversaire assez faible, 4e du championnat néerlandais, qui donne quasiment la qualification à l'OL, ce match met un terme à une série de quatre défaites consécutives à l'extérieur, en championnat et coupe de France, du club lyonnais.En outre, Lyon n'avait gagné qu'un seul de ses cinq derniers matches et restait notamment sur une inquiétante défaite à Guingamp (2-1).Décroché dans la lutte pour le podium de la Ligue 1 et la qualification pour la Ligue des champions, l'Olympique lyonnais s'est donné comme ambition de gagner l'Europa league, probablement seul moyen pour lui, désormais, de participer la saison prochaine à la C1.Le match retour se disputera le jeudi 23 février au Parc OL (21H05).