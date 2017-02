Monaco, leader du Championnat de France, doit s'imposer à Bastia (20H'45) vendredi en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, pour conserver son avance.

Son poursuivant, le Paris SG, lui, doit éviter la décompression post-Ligue des champions, dimanche contre Toulouse au Parc des Princes.Mettre son équipe bis, au risque d'être tenu en échec à Furiani et de laisser revenir le PSG, qui n'a que trois points de retard avant cette 26e journée ? Aligner ses meilleurs joueurs, au risque que l'un d'eux ne se blesse juste avant de défier le Manchester City de Pep Guardiola ?L'entraîneur de Monaco Leonardo Jardim va devoir jongler avec les priorités, toutes cruciales, de son club qui rêve d'un beau parcours dans les deux compétitions.Conserver la première place du classement est l'urgence. Le PSG, en position de "chasseur", n'a abandonné que deux points lors de ses sept derniers matches de championnat, et reste sur une époustouflante démonstration, mardi face à Barcelone en Ligue des champions (4-0).A priori, et à moins d'un possible relâchement après la C1, il ne devrait faire qu'une bouchée de Toulouse, 9e de Ligue 1, dimanche (21h00) au Parc des Princes. Le directeur du football Patrick Kluivert a en tout cas sommé ses joueurs de ne pas prendre ce match à la légère."L'important maintenant c'est dimanche", a-t-il déclaré à la fin du match gagné contre le Barça. "On disputera une +finale+, je pense, parce que Monaco gagne tous les matches, et pour nous c'est important de gagner le championnat."En attendant, Monaco doit donc bien négocier son voyage à Bastia, avant-dernier du classement, mais où il est toujours difficile de s'imposer. Les Bastiais n'ont plus gagné depuis le 17 décembre, mais ont notamment tenu en échec Nice fin janvier (1-1) à domicile.Les Niçois, justement, étaient champions d'automne mais ont vu Monaco puis Paris leur passer devant. Ils devraient toutefois logiquement s'imposer ce week-end, samedi (20h00) chez la lanterne rouge, Lorient.Enfin les Olympiques du championnat, Marseille et Lyon, en difficulté à des degrés divers, vont tenter de se rassurer à domicile, samedi (17h00) contre Rennes (10e) pour Marseille (6e), dimanche (17h00) contre Dijon (13e) pour l'OL (4e).Programme de la 26e journée:Vendredi:(20h45) Bastia - MonacoSamedi:(17h00) Marseille - Rennes(20h00) Angers - NancyCaen - LilleLorient - NiceMetz - NantesDimanche:(15h00) Bordeaux - Guingamp(17h00) Lyon - DijonMontpellier - Saint-Etienne(21h00) Paris SG - Toulouse