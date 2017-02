François Fillon est arrivé vendredi à 10H45 à la mairie de Tourcoing, où l'attendait une vingtaine de militants pro-Fillon mais aussi autant d'anti-Fillon, selon une journaliste de l'AFP sur place.

Invité par le maire (LR) Gérald Darmanin, le candidat de la droite, confronté à une enquête judiciaire sur des emplois fictifs dont auraient bénéficié sa femme et certains de ses enfants, doit participer à une table ronde sur la sécurité, puis visiter un centre social. Il est arrivé à l'hôtel de ville par une porte latérale.

Une heure plus tôt, à son arrivée à l'Hôtel de Ville à 9H45, M. Darmanin s'était retrouvé escorté par quelques manifestants qui ont crié "Fillon en prison!".

Devant la mairie, pro et anti-Fillon se faisaient face. Sur les marches menant au hall d'accueil, une vingtaine de partisans du candidat de la droite criaient "Fillon, président ! Fillon, président!".

A quelques mètres de là, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, une vingtaine de manifestants, notamment des membres des Jeunes communistes, scandaient "Fillon, rends-nous le pognon! Fillon en prison!", tout en tapant sur des casseroles.

Pour éviter tout incident, des CRS en petit nombre ont pris position devant les entrées principale et secondaires de la mairie.



