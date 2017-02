François Fillon "ira jusqu'au bout" de l'élection présidentielle malgré l'enquête en cours sur les emplois présumés fictifs dont a bénéficié sa famille, a affirmé vendredi son porte-parole Thierry Solère sur LCI.

"François Fillon est candidat et il ira jusqu'au bout de cette élection", a déclaré le député LR des Hauts-de-Seine.Le Parquet national financier "a dit hier que l'enquête, continuait, donc il n'y a pas aujourd'hui de nouveauté sur ce registre-là", a-t-il ajouté, interrogé sur l'engagement pris par le candidat de la droite devant les Français, au début de l'affaire, de renoncer à la présidentielle s'il était mis en examen.Le parquet a écarté jeudi "en l'état" un classement sans suite de l'enquête sur le "Penelopegate", une annonce que l'ancien Premier ministre a balayée d'un revers de main, excluant désormais l'hypothèse d'un retrait en cas de mise en examen."C'est trop tard maintenant. Mon retrait poserait un problème démocratique majeur. La locomotive est lancée, rien ne peut l'arrêter, j'irai jusqu'au bout", a-t-il confié en petit comité."Il y a un temps judiciaire et il y a un temps politique", a ajouté Thierry Solère, assurant que la droite est à présent "rassemblée" pour faire campagne derrière François Fillon."L'ensemble des candidats à la primaire, de Nicolas Sarkozy à Alain Juppé, Bruno Lemaire et Nathalie Kosciusko-Morizet, l'ensemble des grands responsables de notre famille politique sont aujourd'hui mobilisés, parce qu'il nous reste 67 jours pour convaincre de la pertinence du projet de François Fillon", a-t-il assuré.