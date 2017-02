L'Autrichien Marcel Hirscher est devenu vendredi champion du monde de slalom géant, lors des Mondiaux de ski alpin de Saint-Moritz, remportant son premier titre planétaire dans cette discipline.

Meilleur skieur mondial depuis 5 ans et l'un des grands favoris, Hirscher a devancé son compatriote Roland Leitinger et le Norvégien Leif Kristian Haugen, tandis que le Français Alexis Pinturault, de nouveau décevant, doit se contenter de la 7e place.

En tête après la première manche, Hirscher n'a pas tremblé et l'a emporté en 2 min 13 sec 31/100e, devant l'inattendu Leitinger (+25/100e) et le Norvégien Haugen (+71/100e).

Une fois de plus, le Français Alexis Pinturault a semblé céder sous la pression. Actuel dauphin de Hirscher au classement général de la spécialité, Pinturault n'a pu profiter d'un bon 3e temps en première manche et échoue encore à remporter un premier titre mondial individuel, comme dans le combiné dont il faisait aussi partie des favoris.

Deuxième temps de la manche initiale, l'autre Autrichien, Philipp Schoerghofer, termine à la 5e place, derrière le Norvégien Henrik Kristoffersen qui fera figure de grand favori dimanche dans le slalom, face de nouveau à Hirscher.

Hirscher, qui s'était contenté deux fois de l'argent en géant aux Championnats du monde, chaque fois derrière l'Américain Ted Ligety, absent cette année sur blessure, confirme son statut de meilleur skieur mondial actuel dans les disciplines techniques.

L'Autrichien est bien parti pour devenir en fin de saison le premier homme à remporter six Coupes du monde d'affilée.



AFP